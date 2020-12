Il Mattino, De Luca: “Il Napoli può giocarsi il campionato con tutte! Vi dico cosa manca”

Il responsabile dei servizi sportivi del quotidiano Il Mattino, Francesco De Luca, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua sull’attuale periodo di forma del Napoli. Queste le sue parole: “Ho molta fiducia nel Napoli questa stagione! Hanno le carte in regola per giocarsela fino alla fine per lo scudetto, serve solo un po’ di continuità in più. Già stasera, alla prima allo stadio Diego Armando Maradona, sono sicuro che disputeranno una grande partita.

Inoltre ricordiamo che, sul campo, ha una partita in meno a tutte le altre ed anche un punto di penalizzazione che pesano come un macigno. Non è detto però che la situazione rimanga questa nel prossimo futuro. Una revoca vedrebbe gli azzurri proiettarsi ancora più in alto nella classifica che vede il Milan al primo posto“.