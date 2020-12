Pellissier vicino al Napoli nel 2009: “Il Chievo non me lo permise”

Il volto noto, ex calciatore del Chievo Verona e tra le bestie nere del Napoli, Sergio Pellissier ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Taca La Marca dove ha rivelato di essere stato vicino al Napoli: “Adesso gli attaccanti hanno un altro modo di giocare, le punte come me erano i Rocchi e i Di Natale, forse Immobile gioca come me ma sicuramente fa più

gol. Le punte moderne oramai sono molto fisiche e forti e non giocano più sul filo del fuorigioco, preferiscono la palla addosso, è un altro modo di giocare.

Ho avuto la possibilità di andare a Napoli nel 2009, ma il Chievo non mi permise di andare, ci furono altre società interessate, però quello con cui forse avevo già il contratto pronto era il club partenopeo”.