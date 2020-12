Il volto noto Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” soffermandosi su alcune situazioni in casa Napoli: “Contro il Crotone, il Napoli ha fatto il peggior primo tempo della storia. Perché? Perché i mediani erano isolati, la squadra si trovava spaccata e puntualmente in inferiorità numerica a centrocampo, dove Piotr Zielinski non rientrava a dare una mano ai compagni di reparto. Il primo tempo col Crotone è stato sbloccato solo dalla prodezza di Lorenzo Insigne e dall’ottima parata di David Ospina. Se quella gara fosse finita 0-0, nessuno si sarebbe potuto augurare un risultato migliore. Il secondo tempo, invece, non è da prendere in considerazione, perché si è giocato in undici contro dieci. Il Napoli deve andare avanti senza fare gli errori marchiani visti quando ha giocato con quattro attaccanti ed il trequartista che non ha funto da raccordo. L’importante è il centrocampista che deve fare il perno alto, il suo lavoro è determinante. Contro il Crotone, Piotr Zielinski non ha mai aiutato i due mediani e ci ha fatto andare in grandissima inferiorità numerica in mezzo al campo. Agendo così, Zielinski ha messo in enorme difficoltà anche i difensori, in particolare Giovanni Di Lorenzo e Kalidou Koulibaly. Il Napoli può giocare con chi vuole, se ci limitiamo a guardare i numeri, purché il terzo centrocampista dia una mano agli altri due e alla difesa: che si chiami Piotr Zielinski o Fabian Ruiz, cambia poco. Zielinski non può mettere in difficoltà i compagni, deve migliorare in certi movimenti”.