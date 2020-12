Condò: “Il Napoli deve vincere contro la Real Sociedad e concorrere per lo scudetto”

Il giornalista Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky in vista della sfida che vedrà protagonista il Napoli contro la Real Sociedad per l’ultimo turno del girone di Europa League: “Il Napoli è la quarta gamba del tavolo Scudetto. Inter e Juventus lo erano dall’inizio, il Milan s’è conquistato questo posto e poi c’è il Napoli. Ha una rosa profonda e i campioni, ha la possibilità di non porsi dei limiti. Se stasera ad Atalanta e Inter dovesse andare bene, noi domani chiederemmo al Napoli l’en plein e la Real Sociedad, anche se forte, stava meglio un mese fa. Sarebbe molto bello un 7 su 7″.