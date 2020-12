Palmieri: “In Europa League il Napoli si è complicato la vita”

Il giornalista Tancredi Palmeri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante il programma ‘Radio Goal’ soffermandosi su alcune situazioni in casa Napoli: “In Europa League il Napoli si è complicato da solo la vita, però bisogna anche dire che aveva la rivale più temibile. Non dimentichiamoci che la Real Sociedad è seconda nel campionato spagnolo. Il Napoli quest’anno non ha mai sbagliato gli appuntamenti importanti, tranne col Milan che è stato sottovalutato. Per come Gattuso ha in mano la squadra bisogna essere ottimisti”.

Sulla morte di Maradona – “E’ stata un’emozione unica, può sembrare cinico ma gli eventi della morte erano quelli che ci aspettavamo, le emozioni della gente invece no. L’ultimo atto sarà quando potremmo andare con i tifosi allo stadio Diego Armando Maradona e ci sarà un grande omaggio”.