Marolda: “Il Napoli riavrà il punto ma non credo si giocherà il match contro la Juve”

Il giornalista Ciccio Marolda ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante il programma ‘Radio Goal’ soffermandosi su alcune situazioni in casa Napoli: “Piotr Zielinski può giocare vertice alto del centrocampo a tre, il polacco è uno di quelli che torna anche molto. In più ha dato più compattezza al centrocampo e ci ha messo la sua qualità. Come sostituito di Zielinski in quel ruolo vedo bene Fabian Ruiz, ma solo per la qualità non per il passo che è decisamente diverso”.

Sul rinnovo di Gattuso – “De Laurentiis ha fatto capire che è solo questione di tempo. L’allenatore è sempre vago sull’argomento ma il motivo è chiaro: sa bene che nel calcio i contratti non valgono tanto, non credo però ci siano problemi”.

Sulla sentenza su Juve-Napoli – “Il Coni non smentirà del tutto la Figc, penso che al Napoli sarà ridato il punto tolto ma la partita non sarà mai giocata. Vedendo la classifica e pensando alla Juve di inizio stagione, che aveva un calcio tutto da costruire, il Napoli ha da rammaricarsi molto per non essere andato a Torino, deve fare mea culpa”.