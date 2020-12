Tesser: “Gattuso sta facendo un ottimo lavoro. Il Napoli può arrivare fino in fondo”

Attilio Tesser, allenatore del Pordenone, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli:



“Gattuso sta facendo un gran lavoro. L’ho visto giocare con entrambi i moduli e sta ottenendo ottimi risultati. I moduli sono diversi ma alla fine i giocatori riescono ad interpretarli bene entrambi. Secondo me fare esperienza è sempre utile per tutti quanti. Rino ha fatto gavetta da calciatore e da allenatore, ha un bagaglio ampio. Sono esperienze e questa è una fortuna. Non condanno Pirlo per non avere esperienza deve avere il tempo per dimostrare. Sicuramente si dimostrerà capace di fare quello che ha fatto da calciatore”.



Anche Italiano ha fatto un percorso di crescita molto rapido. E’ un allenatore emergente”.



“Scudetto? Milan e Napoli si somigliano molto e per me sono sullo stesso livello. Non sottovaluterei la Roma, nonostante la sconfitta contro il Napoli. Il Napoli ha il potenziale, ha la qualità, ha entusiasmo e la mano dell’allenatore si vede. Per me può arrivare fino in fondo”.