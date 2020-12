Roberto Mancini, tecnico della nazionale italiana, ha commentato, ai microfoni della RAI, il sorteggio dei gruppi delle qualificazioni dei mondiali Qatar 2022:

“I gironi vanno giocati al massimo, come tutte le partite. Credo che sarà una lotta tra noi e la Svizzera, perchè credo che, per le qualità che ha, potesse essere tranquillamente una testa di serie. Siamo stati bravi in Nations League e quindi ci è capitato il girone da cinque squadre”.

Sul girone: “Basta perdere un punto, fare un pareggio e si rischia. Le partite vanno giocate, con la testa di vincerle tutte e non dobbiamo sottovalutare nessuno”.

Sul gruppo: “E’ una squadra unita e questo fa la differenza! Hanno tutti una buona mentalità, vogliono vincere e questo giova nella determinazione dell’affrontare ogni singolo match. Zaniolo? Sarà disponibile per l’Europeo. Immobile? E’ la Scarpa d’Oro e quando gioca con noi, fa sempre bene. Sono soddisfatto di lui, come di Belotti e Kean”.