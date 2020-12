Marco Ferrante, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando, tra le cose, anche di Andrea Petagna:

“Tranne il passo falso fatto con il Milan, il Napoli ha sempre fatto ottima figura, anche con le grandi. Il Napoli ha un gioco che le Juve e Inter non hanno. Inter e Juve dipendono da Lukaku e Ronaldo, mentre nel Napoli segnano un po’ tutti, questo è un segnale importante. La Juve non ha gioco senza Ronaldo e lascia punti sui campi più semplici. Ronaldo ha 35 anni, può incappare in un infortunio, ha preso il covid. Può assentarsi anche lui.

Il Napoli ha un attaccante in sordina che quando viene chiamato in causa, fa il suo lavoro e negli ultimi anni ha fatto tanti gol. Parlo di Petagna. Ha fisicità e a partita in corso può fare male all’avversario in qualsiasi situazione. Per me è stato un acquisto azzeccato. Il problema è sempre lo stesso, perché è italiano e perché si chiama Petagna. Staremmo parlando di altro se fosse stato argentino. E’ un giocatore che ci sta benissimo in Serie A.

Maradona? Diego è sempre stato di un altro pianeta ed io ho giocato con Ronaldo il fenomeno quando era all’Inter. Mi ricordo che una volta mi allenai con le scarpe rotte perché non avevo sponsor. Diego mi vide e mi regalò le sue scarpe e non solo, mi regalò tantissima roba della Puma. Feci 17 gol con le sue Puma”.