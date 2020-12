Marchetti: “Palmieri, gli azzurri hanno una possibilità”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Gattuso merita il rinnovo ha fatto un lavoro eccezionale. Il Napoli lotta sia per i posti alti in campionato che per le fasi finali di Europa League. Ci sono squadri forti in Europa League, ora arriveranno anche quelle che scenderanno dalla Champions. Il Napoli è un ottimo progetto al quale serve continuità. Gattuso ha fatto un ottimo lavoro con Lozano, che quest’anno è al centro del progetto. Il periodo di Sarri verrà ricordato per 30 anni pur se non è stato vincente. Gattuso invece lascerà a Napoli una Coppa Italia. Non bisogna fare paragoni tra gli allenatori. Per il rinnovo di Gattuso è tutto fatto, le difficoltà sono state superate. Milik? Anche se non gioca resta un giocatore molto forte. Il Napoli prenderà in considerazione qualunque offerta. 5 milioni? Dipende dalla situazione. Bisogna capire anche la volontà del giocatore. Un’ipotesi sarebbe lo scambio con altri giocatori, un’idea è Vecino. Emerson Palmieri? La volontà del giocatore di partire c’è. Per me gli azzurri hanno una possibilità. A gennaio non credo sia fattibile, bisogna fare soldi per il suo ingaggio”;