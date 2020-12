KKN – Venerato: “I legali di Gattuso stanno esaminando il contratto. Osimhen ha un altro infortunio oltre al dolore alla spalla”

Ciro Venerato, esperto di mercato per la Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della questione rinnovo di Gennaro Gattuso, una questione che sta diventando una telenovela e che fa fatica a risolversi. Queste le sue parole:

“Il Napoli ha inoltrato il contratto di Gattuso ai legali di Rino: al momento, dunque, io credo che i legali stiano valutando tutta la questione dei diritti d’immagine, diritti cari a De Laurentiis. Ma voglio dire a tutti di non preoccuoparsi: il rinnovo non è assolutamente in bilico e credo che entro la fine di dicembre arriverà questa definitiva firma sul contratto fino al 2023″.

Ioltre, Venerato ha parlato anche del rientro di Osimhen:

“Victor non rientrerà con il Crotone e credo che con la Real Sociedad possa al massimo andare in panchina. Purtroppo, Osimhen ha un altro infortunio: infatti, nel trattamento dell’infortunio alla spalla, hanno toccato un nervo al braccio, per cui ora gli fa molto male il braccio“.