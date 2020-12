Sky, Ugolini: “La sconfitta con il Milan ha giovato al Napoli! Vi dico la mia su Insigne”

Il noto giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per dire la sua sul momento di forma del Napoli e su Insigne. Queste le sue parole: “Insigne è un calciatore molto umorale. In campo è straordinario ma fuori non sempre sa essere accomodante. Ci sono giorni in cui ride e scherza come un bambino ed altri invece dove ti rivolge solo un piccolo saluto. Chi lo ha capito più di tutti è, ovviamente, Gennaro Gattuso che ha descritto al meglio il suo carattere ai nostri microfoni.

Sono convinto che la sconfitta col Milan ha fatto bene agli azzurri. Infatti contro la Roma oltre al modulo (4-3-3) hanno cambiato anche atteggiamento. Adesso penso che i ragazzi di Ringhio sono sulla direzione azzurra e sono sicuro che possano riconfermarsi anche stasera in Europa League“.