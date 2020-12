Ag. Luperto: “A Crotone ha trovato la continuità che cercava! Napoli? Vi svelo i segreti della sfida”

Il noto agente del calciatore del Napoli Sebastiano Luperto, Diego Nappi, ora in prestito al Crotone ha detto la sua sulla sfida che vedrà affrontare gli azzurri proprio contro il match calabrese. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Crc: “Luperto è un buon prospetto, aveva semplicemente bisogno di giocare. La continuità che cercava a Napoli e che non ha trovato, adesso è realtà a Crotone. Guida bene la difesa della squadra calabrese che preferisce impostare la manovra sempre dal basso, motivo per il quale Sebastiano è sempre coinvolto sin dal primo possesso. Sfida con gli azzurri? Il Crotone in casa è una squadra molto ostica, lo dimostra il pareggio raccolto con la Juventus. Gli azzurri farebbero bene a non sottovalutare l’avversario o potrebbero essere puniti.

Di Maradona ho un ricordo bellissimo! Ricordo che riuscii a scattare una foto con lui nel 1985 e quasi mi commosse il fatto che accettò subito di farla con me che, all’epoca, ero solo un ragazzino. Chi parla male di lui non ha rispetto ne’ per la persona ne’ per i poveri familiari. Solo chi l’ha conosciuto davvero conosce il grande cuore e l’affetto dell’argentino verso i napoletani e tutti i bisognosi“.