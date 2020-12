Foggia, ds Benevento: Llorente? tra qualche settimana vedremo. Con la Juve abbiamo dato il massimo”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono nato a due passi dallo stadio di Napoli e Maradona ci ha fatto sognare. Alcune parole che ho ascoltato su Diego mi hanno ferito. Juve? Partite dove per una squadra come la nostra devi dare il 120%, a loro è mancato Cristiano Ronaldo ma credo sia mancata anche la giocata del singolo, la Juve poteva vincere la partita con qualsiasi giocatore”.



“Siamo stati bravi a soffrire ed essere compatti nel fare la nostra partita. Nel Benevento c’è una bella rappresentativa di calciatori napoletani, un’anima che ha fatto bene alla squadra. Alcune volte sono arrivate delle critiche ingiuste e questo fa male”.



“Llorente? Adesso è ancora lunga, manca un mese a gennaio e tante partite. Siamo concentrati sul nostro percorso, da qui a due-tre settimane, vedremo di pensare a quello che potrebbe essere utile per gennaio”.