Ferlaino: “Parole su Pessotto? Ho voluto difendere Napoli! Maradona andrà in paradiso, io no”

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Repubblica. Queste le sue parole:

“Le parole su Pessotto per rispondere a Cabrini sono state dette per proteggere Napoli e il suo lutto dai giudizi trancianti. Volevo proteggere ciò che di prezioso ci lega a Maradona. Diego era un personaggio particolare e fragile, quando ne ha avuto bisogno non mi sono mai tirato indietro. Non avrò la possibilità di vederlo dopo la morte perchè lui andrà sicuramente in paradiso, mentre io non ci andrò.

Se potevo salvarlo dalla droga? Un presidente non è un tutore, poi in estate lo perdevo di vista. Come lo controllavi quando andava in Argentina”.