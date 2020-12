Fedele: “Sono arrabbiato con Gattuso, non ci deve prendere per i fondelli”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” soffermandosi su alcune situazioni in casa Napoli: “Questo campionato anomalo non ha padroni. Il Napoli ha la possibilità e la qualità per stare nei primi posti. La macchina c’è. Il calcio di oggi non è più quello di una volta, quando c’erano dei calciatori ‘esagerati’. Penso ad esempio ai vari Francesco Totti, i Roberto Baggio, gli Alessandro Del Piero, i Michel Platini, Zinedine Zidane, Ronaldo il Fenomeno… Rendetevi conto che siamo su una scala molto inferiore, non soltanto un gradino. Quello era un altro tipo di calcio, fatto di veri fuoriclasse. Oggi, invece, abbiamo tanti buoni calciatori spacciati per fuoriclasse, mentre i veri fuoriclasse sono cosa ben diversa. Un cavallo abituato a correre a trotto, d’altronde, non può andare il galoppo”.

“Sono arrabbiato con Gennaro Gattuso perché si ostina a dire che il Napoli gioca sempre con lo stesso modulo, anche se non è così. Gattuso non ci deve prendere per i fondelli. Parlasse a modo suo con i calciatori, ma in pubblico deve dire le cose come stanno. Ammettesse, insomma, d’aver sbagliato lui le scelte di formazione contro il Milan, perché con la Roma abbiamo visto un altro Napoli e non può negarlo. E’ una questione di caratteristiche di giocatori, non di numeri. Se Fabian Ruiz non si trova da solo a coprire con Tiemouè Bakayoko, perché agisce in un centrocampo a tre e non più a due, ecco che può avanzare e fare gol. Questa è una diversità e bisogna avere l’umiltà di ammetterlo. Il Napoli, molto semplicemente, non può giocare con il 4-2-3-1 da inizio partita, ma solo a gara in corso. Così come Matteo Politano può spaccare le difese avversarie se entra nel secondo tempo. Gattuso fa una formazione in virtù di un solo giocatore, Victor Osimhen, perché il 4-2-3-1 viene fatto per cercare di esaltare il nigeriano. Senza sapere, però, che Osimhen ha segnato al massimo 12-13 gol in un campionato, fino a questo momento della sua carriera. Deve diventare calciatore goleador, non lo è ancora. Il Napoli doveva sostituire Arkadiusz Milik, che era il suo capocannoniere, con qualcuno in grado di segnare tanto. Questa squadra deve fare almeno 80 gol a stagione, ma chi li fa? Possiamo davvero attendere Osimhen? Si può tenere Dries Mertens a quaranta metri dalla porta? Osimhen è ancora a digiuno, dal punto di vista tattico. Il Napoli non può aspettarlo, deve ancora farlo crescere. Io giocherei con Mertens prima punta, facendo entrare Osimhen solo a partita in corso. Il centrocampo del Napoli è più forte di quello della Lazio? La Lazio ha più qualità”.