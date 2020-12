Endt, ex team manager Ajax: “L’AZ avrà molte motivazioni giovedì. Maradona? Uomo fantastico”

David Endt, ex team manager dell’Ajax, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“L’AZ ha fatto una bella partita contro la Real Sociedad, avrebbero meritato di vincere. Hanno giocato un bel calcio, in campionato hanno vinto l’ultima partita. Sono molto motivati ed hanno ritrovato una buona forma fisica.

Maradona? Mi ricordo quando lui era dirigente del Boca Juniors. Lo incontrai ad Amsterdam, fu un momento indimenticabile. Come uomo era fantastico, non solo come calciatore”.