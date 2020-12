Edoardo Chiacchio, avvocato, è intervenuto rilasciando alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli può presentare il ricorso al CONI entro 30 giorni dalla sentenza della Corte d’appello. Forse anticiperà il ricorso anche per anticipare la sentenza. Gattuso ha ragione, penso che per un allenatore sia difficile capire come mai una società di Serie B, che non disputa una gara, debba essere esentata dalla penalizzazione di un punto in classifica, perché non si è presentata sul campo, mentre al Napoli viene confermato il punto di penalizzazione nonostante i partenopei avessero il documento che li autorizzava a non presentarsi, anzi li obbligava a non farlo, sul campo.

Entro 10 giorni dalla notifica del ricorso del Napoli, dovranno costituirsi le parti. Entro 20 giorni dal deposito, potrebbe anche esserci l’udienza”.