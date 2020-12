Bucciantini: “Il Napoli possiede una cosa in più rispetto alle altre squadre di serie A”

Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa il momento che sta attraversando la squadra partenopea e le sue considerazioni sul lavoro svolto da Gattuso: “Il Napoli ha avuto una partita che ha saputo vivere in fondo a una settimana che è stata molto importante anche per i calciatori. Senza neanche un discorso negli spogliatoi è cresciuta l’attenzione e la voglia di fare gol per onorare Maradona, Insigne e Mertens erano i più vicini a questo sentimento. Se questa è una squadra riesce ad essere compatta e a lavorare bene insieme, ha soluzioni d’attacco che nessuna altra squadra della Serie A possiede”.

Il Napoli come i Lakers? – “Questi lutti non solo cadono sulle città, ma sono stati vissuti da tutto il mondo. Nel lutto bisogna riscoprire un po’ di condivisione, in questo caso le emozioni più tristi ma anche i ricordi, la memoria. Intanto Maradona è anche più popolare di Kobe Bryant, visto la popolarità del calcio nel mondo, non voglio pensare che ci sia un guadagno nel lutto, ma se vivi un’emozione come è successo a Napoli e a Los Angeles sei più forte. Con Diego è morto un pezzo di tutti noi”.