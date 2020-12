Ballardini: “Il Napoli è una squadra pericolosa, la più europea tra tutte”

Il tecnico Davide Ballardini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa il momento che sta attraversando la squadra partenopea e le sue considerazioni sul lavoro svolto da Gattuso: “La forza del Napoli è nella semplicità. Ha una grande organizzazione, rispettando i giocatori che ha a disposizione. Questo è merito di Gattuso. Il tecnico può giocare sia con il 4-3-3 che con il 4-2-3-1, non fa nessuna differenza ed entrambi i moduli sono efficaci e validi per gli azzurri. Dipende dalle scelte. Petagna mi piace molto perché sa legare il gioco con i compagni ma è bravo anche ad andare in profondità. Il Napoli è una grande squadra, sa mantenere pericolosità ed equilibrio. Per come gioca, a mio parere, è quella più europea. Squadra assortita bene, anche quando perde la vedo pericolosa perché ha un’idea di base”.