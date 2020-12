Venerato: “Osimhen non ci sarà a Crotone! Vi svelo quando potrà tornare in campo al 99%”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul ritorno in campo di Victor Osimhen. Queste le sue parole: “Il ragazzo ha ancore dei problemi, il Napoli preferisce non affrettare i tempi per evitare una possibile ricaduta. A mio avviso non sarà convocato ne’ con l’Az e ne’ contro il Crotone! Forse Gattuso potrebbe concedergli qualche partita in panchina con dei subentri ma temo che la prossima partita che lo vedremo titolare sarà proprio contro la Sampdoria“.