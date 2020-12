Sconcerti: “Solo quando ho incontrato Maradona mi sono sentito diverso”

Il volto noto Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli e, come tutti gli appassionati del calcio, non ha potuto fare a meno di ricordare un episodio con il grande Pibe de oro: “Ricordo che incontrai Diego Armando Maradona e mi accadde una cosa molto spiacevole. Mi sentivo in soggezione. Sapevo di trovarmi accanto un personaggio importantissimo, dal carisma non indifferente, personalità da vendere, un calciatore eccelso, il migliore. Tale sensazione resta un episodio isolato nel corso della mia carriera. Non mi è più capitata una cosa simile nel corso della mia attività di giornalista sportivo”.