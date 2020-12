Krol: “Diego? Il migliore al mondo! Vi dico la mia sulla sfida con l’Az Alkmaar”

L’ex difensore azzurro, Ruud Krol, entrato nella storia del club partenopeo per essere stato il primo straniero in assoluto a vestire la maglia azzurra, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole: “La partita con l’Az sarà molto difficile ma gli azzurri possono spuntarla. Prima di tutto una vittoria sarebbe fondamentale per il passaggio del turno ma anche perchè l’organico della squadra olandese non è ai livelli di quello del Napoli. Hanno tre giocatori di altissimo livello, il resto sono dei giovani talenti che però nella sfida del San Paolo sono riusciti a giocare tra le migliori partite della stagione.

Diego? Il migliore al mondo! Dopo la scomparsa di una persona importante, io non sono di molte parole mi piace vivere di ricordi. Di Maradona rimarrà l’immagine del miglior calciatore di tutti i tempi. Cruijff si avvicina al suo estro ma erano altri tempi“.