D’amico: “Osimhen lavora tutti i giorni, vi svelo i possibile tempi di recupero”

Uno dei protagonisti della trattativa che ha portato Victor Osimhen a vestire la maglia del Napoli, è sicuramente l’agente Andrea D’Amico. E’ stato proprio l’intermediario infatti a esprimersi sull’infortunio dell’attaccante nigeriano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Ho sentito i medici sociali e so che sta lavorando molto bene ed è sulla via della guarigione. Ci vorrà sicuramente un po’ di tempo dato il delicato infortunio ma siamo sicuri che tutti stanno lavorando al meglio per portare Victor in campo quanto prima“.