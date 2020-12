Il centrocampista del Crotone, Salvatore Molina, prossimo avversario del Napoli in Serie A, è intervenuto sul sito ufficiale della squadra calabrese per dire la sua sulla sfida con gli azzurri. Queste le sue parole: ” Abbiamo un solo obiettivo ed è quello di salvarci! Non possiamo pensare troppo alla forza del nostro avversario, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Napoli? Sarà una sfida ardua ma dobbiamo assolutamente puntare a conquistare i tre punti, ne abbiamo bisogno“.