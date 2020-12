Bogliacino: “Giusto ritirare la maglia di Diego, io vivrò con un grande rammarico”

Tanti gli ex calciatori che hanno omaggiato la figura di Diego Armando Maradona e a tal proposito anche Mariano Bogliacino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli: “Sono sconvolto quanto voi per la scomparsa dell’ex Pibe de Oro. Ho visto le immagini provenienti da Napoli e mi è venuta la pelle d’oca. Lo stadio San Paolo sarà dedicato all’argentino, credo che la scelta sia giusta. Maradona ha rappresentato più e meglio di tutti gli altri un po’ in tutto il mondo.Ho un grande rammarico. Diego Armando Maradona è tornato a Napoli in più occasioni, ma io non sono riuscito a incontrarlo. Che peccato. Io ho avuto la fortuna e l’onore di indossare la maglia numero dieci. Credo sia giusto avere ritirato la maglia. Nessun altro calciatore potrebbe indossare la maglia che è stata del più grande di tutti. La morte di Diego può essere uno sprone importante per gli azzurri. Il Napoli può vincere lo Scudetto”.