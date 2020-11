Ulivieri: “Ieri è stato emozionante! Su Maradona…”

Renzo Ulivieri, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, sul match di ieri e sulla recente scomparsa di Diego Armando Maradona:

“Ieri è stato emozionante. Maradona ci ha fatto sognare. Se ci tolgono anche i sogni non si va avanti e Maradona ci ha fatto sognare. Non si può che dirgli grazie. A volte le partite girano male: anche contro il Milan si sono costruite occasioni, ma il Napoli non è riuscito a concretizzarle. In questo campionato bisogna saperci leggere dentro. Chi ha impegni nelle coppe tante volte arriva stanco. Basta vedere l’Atalanta o la Roma stessa. Gli allenatori oggi stanno forzando in avanti, si preferisce un attaccante in più rispetto a uno in meno”.