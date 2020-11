A Sky, prima del match, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare un calciatore delle Roma: stiamo parlando dell’attaccante Pedro. Queste le sue parole:



“No, oggi non è un giorno normale: siamo tutti molto tristi e rammaricati per quello che è successo. Diego è stato una leggenda, un genio e sappiamo tutti cosa ha significato per il calcio. Tra l’altro, questo stadio era speciale per lui: tanta gente lo ha ricordato in questi giorni. Anche Messi gli ha dedicato un goal: io mi unisco alle condoglianze alla famiglia. Anche se sono di un’altra generazione, l’ho sempre seguito e l’ho studiato da diversi video”.