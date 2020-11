Fabrizio Miccoli, ex calciatore, ha parlato di Maradona ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Sono molto triste, ho un tatuaggio in suo onore, l’orecchino vinto all’asta e ho chiamato mio figlio come lui. Sono molto rammaricato per non essere riuscito ad incontrarlo per restituirgli l’orecchino. Diego lo sapeva ed era contento che l’avessi io, era il mio sogno. Ho anche una maglia dell’Argentina che mi portò Pastore”.