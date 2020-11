Giuseppe Bruscolotti, il capitano del Napoli scudettato per due volte, ha avuto un bellissimo ricordo di Maradona, forse il vero leader dello spogliatoio in quegli anni. Oggi, Bruscolotti ha voluto, sempre nello speciale di Sky, il suo personale, fortissimo, commovente ricordo del nostro Diego:

“Di lui mi ricordo un episodio: un giorno presi una bella botta in testa e il medico mi disse che era meglio non dormire per alcuni giorni. Alle 2 di notte sento bussare alla porta, apro la porta e trovo Diego che mi dice che non mi poteva lasciare da solo. Inoltre, mi ricordo anche quando parlavamo di tutto alla fine dell’allenamento, sotto la doccia. Tante volte gli ho detto di stare attento alle sue amicizie, lui ha fatto lo stesso”.