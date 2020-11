Inzaghi: “Maradona mi rincuorò prima di una finale di Champions”

Il Benevento è pronto ad affrontare la Juve, e il tecnico sannita, Inzaghi, analizza la partita di domani e dedica un pensiero a Maradona in conferenza stampa: “C’è grande tristezza per la scomparsa di Diego Armando Maradona, tutte le volte che l’ho incontrato è stato sempre molto gentile e ho anche alcune foto. Prima di una finale di Champions non stavo bene e lui venne a rincorarmi. Al mondo del calcio mancherà un personaggio come lui, un abbraccio alla famiglia. Juventus? Anche a Firenze ci davano per sfavoriti e sembrava che non ci fosse partita”