Ulivieri: “Gattuso ha la sua indole, deve capire quanto può trasmettere alla squadra”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Rino Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:



“Da giocatore ha sempre sentito la maglia addosso, figuriamoci oggi che è mister. Ogni allenatore ha la sua indole e deve capire quanto di questa può trasmettere alla squadra e dove può arrivare”.



“Io da allenatore ero sempre dalla parte del più debole, i forti devono sostenere chi lo è meno. Davanti ad un’indole positiva come quella di Rino, bisogna capire che ogni giocatore la recepisce in modo diverso. C’è chi la recepisce di più e chi di meno, chi non la recepisce proprio e deve cambiare sport”.