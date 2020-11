Napoli, Gattuso sul presunto litigio con la squadra: “E’ sbagliatissimo quello che è stato scritto, questa la verità”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia del match col Rijeka, ha risposto a chi ha insinuato di un litigio tra lui e la squadra dopo la sconfitta contro il Milan:

“Non ho litigato con la squadra, è sbagliatissimo quello che è stato scritto. Ho solo detto al gruppo quello che ho pensato dopo il Milan. In settimana vedo sempre affiatamento a Castel Volturno, senso di appartenenza, ma non basta. Non basta giocare bene, in questo momento dobbiamo ricominciare ad annusare il pericolo”.