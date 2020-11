Notte di emozione, ricordi e sofferenza. Napoli continua a mostrare tutto il suo amore per il grande Dio del calcio e resta all’esterno del San Paolo.

Luigi De Magistris ha comunicato ai microfoni di Rete 4 che per stasera ci saranno le luci del San Paolo accese tutta la notte per far sapere a Diego che Napoli è con lui e non verrà mai dimenticato.

Poi fa sapere che lo stesso giorno in cui verrà celebrato il funerale in Argentina sarà proclamato il lutto cittadino nella città partenopea.