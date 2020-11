Colantuono: “Gattuso è molto sanguigno, il confronto ci sta”

Stefano Colantuono, allenatore della Sambenedettese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:



“Ci sta che un allenatore abbia un dialogo e un confronto con i propri giocatori. Poi Gattuso è molto sanguigno. Sono cose che possono assolutamente succedere e che poi rientrano”.



“Di solito è meglio far sbollire e far passare l’adrenalina ma Gattuso è uno istintivo, lo sappiamo, non aspetta. Sarebbe il colmo pensare che un giocatore che non gioca sia contento. Sarebbe un’anomalia. Un giocatore che non gioca sarà sempre scontento, ma sanno benissimo che l’occasione prima o poi arriva e devono farsi trovare pronti”.