Ass. Borriello: “Da domani a lavoro per intitolare lo stadio al grande Diego”

Tutti piangono per la morte di Diego Armando Maradona. Purtroppo il Dio del calcio ci ha lasciati quest’oggi e nessuno era pronto ad affrontare una notizia simile. E si è anche parlato di intitolare lo Stadio San Paolo al grande Pibe de oro.

A confermare la proposta del sindaco di Napoli è l’assessore allo Sport del comune di Napoli Ciro Borriello che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Già da domani lavoreremo per intitolare lo stadio San Paolo a Maradona. Lo Stadio è nostro e lo possiamo fare. Ci sono dei passaggi burocratici da rispettare, convocheremo la commisione toponomastica, ma non credo ci saranno problemi. Diego è stato il più grande di tutti, per Napoli. Mi sono appena sentito con il Sindaco e da domani lavoreremo per questo. Ci sarà la commissione disciplina, ci sarà uno scambio di atti e con l’ok della commissione procederemo subito. Maradona era la città di Napoli”.