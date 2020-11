Zaccardo: “Se lasci mezzo metro ai campioni ti puniscono, ecco cos’ha fatto Koulibaly”

L’ex difensore Cristian Zaccardo ha parlato ai microfoni di Tmw Radio circa la partita del Napoli con i rossoneri e si è soffermato su alcuni momenti salienti della gara: “Milan? Sono contento, sta meritando questa posizione e ha le potenzialità per rimanerci, non so se alla fine sarà ancora primo ma di certo questo campionato sembra meno scontato e molto più equilibrato. Ci saranno almeno tre o quattro squadre che si giocano il campionato, e questo Milan ha trovato continuità dopo il lockdown. Ora mancherà Ibrahimovic, ma possono fare bene: mancano tante partite, quindi è tutto prematuro, ma siamo contenti di rivedere il Milan che tutti conosciamo”.

Cos’è successo nell’azione con Koulibaly?

“C’è sia merito dell’attacco che demerito della difesa. Se lasci mezzo metro a certi campioni ti puniscono: oggi si marca molto a zona e mai sull’uomo, il calcio è un po’ cambiato e Ibrahimovic sembra più forte oggi che dieci anni fa. Non si sa il motivo, ma gli faccio i complimenti perché ha detto che gioca per vincere lo Scudetto e in campo mantiene quanto dice. Gli sportivi devono solo applaudire un campione che a quell’età trascina i compagni”.