Novellino difende Gattuso: “Giusto il confronto con i giocatori. Non capisco questo accanimento, vi spiego”

L’ex allenatore azzurro, Walter Novellino, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulle ultime critiche piovute su Gattuso al termine della partita col Milan. Queste le sue parole: “Io da sempre col mio spogliatoio ho avuto un rapporto più che sincero. Se qualcosa non andava, arrivavo dritto al punto senza troppi giri di parole! Il confronto tra l’allenatore e i calciatori è vitale e nessuno deve prendersela se arrivano dei rimproveri. Penso che Gattuso abbia fatto lo stesso, ha espresso con tutta sincerità quali sono stati i motivi che hanno portato alla sconfitta con i rossoneri. I calciatori devono pensare a giocare e basta, le chiacchiere non servono in questo gioco. Inoltre, gli azzurri hanno pagato anche le trasferte con le rispettive nazionali che hanno reso il tutto ancora più complicato e, purtroppo, Di Lorenzo ne è l’esempio lampante“.