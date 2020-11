Marolda polemico: “Siamo convinti che il 4231 sia il modulo giusto? Vi spiego cosa non mi è piaciuto col Milan”

Il noto giornalista, Ciccio Marolda, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per sollevare dei dubbi sul sistema tattico scelto negli ultimi mesi da Gennaro Gattuso: il 4231. Queste le sue parole. “Io non capisco perchè Gattuso si è focalizzato solo sul 4231! Capisco che è la sua identità tattica ma risultati discreti li ha avuti anche l’anno scorso quando il Napoli scendeva in campo con il 433. Il Milan ha completamente dominato la partita a centrocampo, Kessie ha annullato un lento e provato Fabian Ruiz sin dall’inizio e Bakayoko, dopo l’ammonizione, ha dovuto ridurre di gran lunga l’aggressività. Si poteva prevenire l’espulsione mettendo un mediano in più prima del contropiede che poi ha lasciato in 10 i partenopei ma così non è stato. Per questo mi chiedo, il 4231 è realmente lo schieramento tattico giusto per questo Napoli? Io non ne sono poi così sicuro“.