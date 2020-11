Graziani: “Petagna ha giocato poco ma ha cambiato la gara”

Il volto noto Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, ed ha commentato la partita del Napoli contro il Milan: “Il Napoli non ha giocato poi così male. Sono stati tutti al di sotto delle aspettative ma il Milan ha giocato bene, è stato attento, ha fatto una fase difensiva di livello. Gattuso fa bene a prendersi le responsabilità perché vuole salvaguardare la squadra. Non dimentichiamo che il Napoli ha un punto di penalizzazione e una partita persa a tavolino. Se guardiamo la classifica, non è disastrosa. C’è tutto il tempo per recuperare. Con quella difesa schierata, al Napoli serviva un attaccante di peso”.

Su Petagna – “Petagna ha giocato troppo poco ma nonostante ciò, da quando è entrato, qualcosa ha cambiato. Serviva qualcuno che cambiasse i punti di riferimento. Anche in 10 contro 11 il Napoli ha quasi messo alle corde il Milan. Il Napoli ci ha abituato troppo bene che negli ultimi 30 metri ha sempre fatto benissimo con i suoi attaccanti. Ieri anche Insigne è incappato in una giornata poco lucida. Il cartellino inventato a Bakayoko nel primo tempo purtroppo è stato decisivo”.