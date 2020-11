L’ex calciatore Massimo Crippa ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘, e si è soffermato su alcuni aspetti della squadra partenopea: “Il Napoli deve saper gestire questo momento difficile perché ha le potenzialità per fare bene in questa stagione. Non bisogna fare un processo come se fosse già tutto finito. Nessuno si aspettava una sconfitta, il Napoli ha comunque avuto le sue chance per segnare e per pareggiare. Poi ha avuto l’occasione con Petagna per il 2-2. Non dobbiamo star lì a creare tensioni e pressioni. Il Napoli deve trovare la giusta cattiveria ed ha subito la possibilità di rialzare la testa in Europa League contro il Rijeka e poi riscattarsi contro la Roma in Serie A”.