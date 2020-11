De Luca furioso risponde a Giletti: “Azione legale in corso, alle critiche rispondo con i fatti”

Il noto giornalista de La7, Massimo Giletti, è intervenuto ai microfoni della sua emittente per muovere importanti critiche verso il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il giornalista ha affermato che De Luca è solo chiacchiere e lo invitava a far visita agli ospedali che tanto decanta. Il presidente ha voluto così rispondere a tali accuse attraverso una diretta sui suoi canali social: “I numeri che sono stati mostrati dal signor Giletti nella sua trasmissione, andata in onda il 22 novembre, sono pieni di errori grossolani ed imbarazzanti! Ci siamo già mossi legalmente contro il presentatore di La7 ma, dato che al contrario di quanto afferma sono molto preciso, potrei farvi un riepilogo della situazione facendovi notare la differenza che intercorre tra i mesi di gennaio e oggi, sia dal punto di vista dei posti in terapia intensiva che dei soldi erogati e non da parte dello Stato“.