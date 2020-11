Dalla Croazia – Allarme Coronavirus per il Rijeka: le ultime in vista del match con il Napoli!

Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo croato Danijel Vukusic, ai microfoni di Radio Marte, è davvero grave l’emergenza Coronavirus che in questo periodo sta vivendo il Rijeka; prossimo avversario del Napoli in Europa League. Queste le sue parole: “In questo weekend la squadra croata non ha disputato il match valevole per il campionato proprio perchè, oltre allo stesso Rijeka, anche la squadra avversaria aveva riscontrato diverse positività all’interno del gruppo squadra. Inoltre la lega croata non ha un vero e proprio protocollo e questo non fa altro che peggiorare ulteriormente le cose.

Per le norme Uefa è sicura al 99,9% la partenza del team croato per il capoluogo campano ma ben 17 giocatori hanno contratto il Covid nell’ultimo mese e non è ancora sicuro che tutti abbiano superato questo brutto momento. Nella giornata di oggi avremmo dovuto ricevere qualche altra notizia ma fino ad adesso non è arrivato niente. Il Napoli ha tutti i pronostici a favore e penso che, data anche la criticità della situazione, il Rijeka non ha alcuna speranza“.