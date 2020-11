Caputi: “La Roma non va sottovalutata ma conosciamo Gattuso: la reazione ci sarà!”

Il giornalista Massimo Caputi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘, e si è soffermato su alcuni aspetti della squadra partenopea: “Ormai abbiamo imparato a conoscere Gattuso ed i suoi modi di fare: è molto diretto verso i calciatori che hanno orgoglio e sanno di far parte di una grande squadra quindi non le manda a dire e affronta subito la situazione. Voleva scatenerà una reazione e sono sicuro che ci sarà. Dall’altra parte però anche la Roma farà una grande partita perché in avanti dà pochi punti di riferimento, soprattutto con Pedro e Mkhitaryan”.