Ag. Di Lorenzo furioso: “E’ la prima partita che sbaglia, vi spiego cosa mi ha deluso”

Il noto agente di molti calciatori azzurri, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per difendere uno dei suoi assistiti, Giovanni Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Sono rimasto molto deluso dagli attacchi che ha dovuto subire Di Lorenzo da alcuni giornali, in seguito alla mediocre partita disputata con il Milan. Non ci sono alibi per giustificare la brutta prestazione ma è comunque stato in viaggio con la nazionale per 15 giorni ed è fisiologico che ci sia un po’ di stanchezza. Forse la maggior parte dei critici ha dimenticato che, probabilmente, è la prima vera partita che l’ex terzino dell’Empoli sbaglia completamente“.