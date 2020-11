Alvino: “Merito del Milan! Sulle voci dello spogliatoio in crisi…”

Ospite della trasmissione Ne parliamo il Lunedì, Carlo Alvino, giornalista, ha parlato dell’attuale momento che sta vivendo il Napoli, dopo la sconfitta contro il Milan:

“Il merito della vittoria è dei rossoneri, perchè hanno preparato e studiato bene il match contro il Napoli. Spogliatoio in crisi? Ma non è assolutamente vero! In tutte le “famiglie” ci sono pensieri diversi, uno la pensa in un modo e uno in un altro. E’ importante il confronto tra le varie persone e questo, fortunatamente, nel Napoli c’è”.