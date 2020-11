Sportitalia – Allenamento extra per Insigne, Mertens e Di Lorenzo

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, per aggiornare sulle ultime notizie riguardo il Napoli. Ecco quanto detto: “Allenamento extra per Insigne, Mertens e Di Lorenzo, che sono andati via da poco. Hanno svolto un lavoro personalizzato, arrivati nel tardo pomeriggio a Castel Volturno. L’allenamento non era programmato, questo fa capire la determinazione e la voglia di far bene nella sfida di domenica contro il Milan che vale molto”