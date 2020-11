Sulla sfida di domenica tra Napoli e Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Matteo Marani: “Da Napoli-Milan si evincerà chi a lotterà con Inter e Juventus per lo scudetto. Ibrahimovic? E’ totalmente autonomo. Se sta bene gioca, le ha volute giocare tutte finora, persino in Europa League. E’ difficile dargli indicazioni come agli altri. Vorrà sicuramente vincere la classifica dei marcatori e il campionato”.