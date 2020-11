Il giornalista Francesco Marolda a Marte Sport Live si è espresso riguardo la sfida tra Napoli e Milan: “Il Napoli è stato rifondato ed il Milan ha dimostrato di avere continuità. Troppo presto per poter capire chi lotterà per lo scudetto dopo questa partita, di certo sarà una bella sfida.

Per quanto riguarda la formazione penso che Gattuso, nonostante abbia a disposizione gli uomini per il 4-3-3, se dovesse recuperare Bakayoko, non dovrebbe virare per un cambio di modulo”.