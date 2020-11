Bucchi: “Milan? Dipenderà tutto da Bakayoko e vi racconto un aneddoto su ADL”

L’ex calciatore azzurro Cristian Bucchi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, circa il momento che sta vivendo il Napoli: “Modulo con il Milan? Bakayoko sarà l’ago della bilancia. Se lui sarà al top, il tecnico sceglierà ancora il 4-2-3-1 senza fare troppi calcoli puntando sull’identità di questa squadra. Viceversa potrebbe optare per il 4-3-3. Gli azzurri sono maturati e devono fare la propria partita, rispettando gli altri ma senza farsi condizionare. Ti racconto un aneddoto: ero appena arrivato nel Napoli ed anche il centro sportivo era in divenire al pari dell’assetto societario. Una volta in una riunione De Laurentiis ci parlò di un futuro per il Napoli e per il calcio, dicendoci di sognare di avere il Napoli come simbolo e tanti club alle spalle da far crescere anche negli Stati Uniti ed in Cina. All’epoca il calcio da quelle parti non era minimamente considerato, lui invece aveva previsto tutto. Assenza di Pioli in panchina per Napoli-Milan? Se si fosse trattato di una squalifica non ci sarebbero stati problemi, ancor di più senza pubblico. A questa assenza potrà sopperire molto più Ibrahimovic che non un allenatore”.